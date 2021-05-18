Кличко наполягає, що силовики приходили саме до нього

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що правоохоронці вранці 18 травня приходили саме до нього, а не до його сусідів, як вони йому повідомили.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! "Детективні" події навколо міської влади розгортаються дедалі абсурдніше!



Сьогодні вранці, десь о 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців...



На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли нібито в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто ця квартира здається, і в них питання до орендарів. Але... Камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю".



Деталі: Кличко додав, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває" і що "такого не було навіть за часів Януковича".

Мер також запевнив, що "за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом".

Що було раніше: Вранці 18 травня близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Спершу джерела УП повідомляли, що правоохоронці прийшли до Кличка. Пізніше сам мер підтвердив, що правоохоронці приходили у його будинок, але зазначив, що не до нього, а в квартиру поверхом нижче.

Служба безпеки України повідомила УП, що проводить обшуки у будинку, де проживає мер Віталій Кличко, але до очільника столиці ці слідчі дії не мають стосунку.

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Один день з Віталієм Кличком. Гаряча вода, парковки, міст, боксери-чемпіони та прийом в АП

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