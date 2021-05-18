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Кличко наполягає, що силовики приходили саме до нього

Вівторок, 18 травня 2021, 10:49
Кличко наполягає, що силовики приходили саме до нього
Фото з Facebook Кличка

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що правоохоронці вранці 18 травня приходили саме до нього, а не до його сусідів, як вони йому повідомили.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! "Детективні" події навколо міської влади розгортаються дедалі абсурдніше!

Сьогодні вранці, десь о 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців...

На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли нібито в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто ця квартира здається, і в них питання до орендарів. Але... Камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю".

 

Фото kiev.klichko.org

Деталі: Кличко додав, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває" і що "такого не було навіть за часів Януковича".

 
Фото kiev.klichko.org

Мер також запевнив, що "за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом". 

 
Фото kiev.klichko.org

Що було раніше: Вранці 18 травня близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Спершу джерела УП повідомляли, що правоохоронці прийшли до Кличка. Пізніше сам мер підтвердив, що правоохоронці приходили у його будинок, але зазначив, що не до нього, а в квартиру поверхом нижче.   

 
Фото kiev.klichko.org

Служба безпеки України повідомила УП, що проводить обшуки у будинку, де проживає мер Віталій Кличко, але до очільника столиці ці слідчі дії не мають стосунку.

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Один день з Віталієм Кличком. Гаряча вода, парковки, міст, боксери-чемпіони та прийом в АП

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.
  • 16 травня Кличко заявив, що вимагає від правоохоронців звіту щодо статусу справ, документи щодо яких Київська міська державна адміністрація передавала за результатами аудитів.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиїв
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