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Кличко не виключає, що влада боїться його президентських амбіцій

Вівторок, 18 травня 2021, 14:07

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що обшуки в будинку, де він живе, пов'язані з тим, що влада боїться його президентських амбіцій.

Джерело: брифінг Кличка 18 травня

У Кличка запитали, чи не пов’язує він обшуки з тим, що у нього є президентські амбіції і в Офісі президента бояться конкуренції.

Пряма мова: "Я не виключаю цього… У мене є амбіція – жити в сучасній Україні, в сучасному європейському місті і я роблю все для цього, що від мене залежить.

Все роблю для того, щоб місто Київ і наша країна змінювалися на краще".

Що було раніше: Вранці 18 травня близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

Спершу джерела УП повідомляли, що правоохоронці прийшли до Кличка.

Сам мер підтвердив, що правоохоронці приходили у його будинок, але зазначив, що не до нього, а в квартиру поверхом нижче. 

За словами Кличка, правоохоронці підіймалися на його поверх і дзвонили та стукали у двері його квартири. Він не думає, що це помилка.

СБУ повідомила УП, що проводить обшуки у будинку, де проживає мер Віталій Кличко, але до очільника столиці ці слідчі дії не мають стосунку.

Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка

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Українська правда
Теми: Віталій Кличкопрезидентвладаобшуки


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