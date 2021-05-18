Кличко не исключает, что власть боится его президентских амбиций

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что обыски в доме, где он живет, связанные с тем, что власть боится его президентских амбиций.

Источник: брифинг Кличко 18 мая

У Кличко спросили, не связывает ли он обыски с тем, что у него есть президентские амбиции и в Офисе президента боятся конкуренции.

Прямая речь: "Я не исключаю этого... У меня есть амбиция - жить в современной Украине, в современном европейском городе и я делаю все для того, что от меня зависит.

Все делаю для того, чтобы город Киев и наша страна менялись к лучшему".

Что было раньше: Утром 18 мая около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Сначала источники УП сообщали, что правоохранители пришли к Кличко. Сам мэр подтвердил, что правоохранители приходили в его дом, но отметил, что не к нему, а в квартиру этажом ниже.

По словам Кличко, правоохранители поднимались на его этаж и звонили и стучали в дверь его квартиры. Он не думает, что это ошибка.

СБУ сообщила УП, что проводит обыски в доме, где проживает мэр Виталий Кличко, но к главе столицы эти следственные действия не имеют отношения.

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