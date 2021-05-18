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Прокурор Киева об обысках: Уже установлены убытки 43 млн грн

Вторник, 18 мая 2021, 19:32
Прокурор Киева об обысках: Уже установлены убытки 43 млн грн

Прокуратура Киева Олег Кипер сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств девяти бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы, по делам, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджету превышают 43 млн грн.

Источник: Интервью прокурора Киева Олега Кипера "Интерфакс-Украина".

Детали: Прокурор столицы рассказал, что в уголовных процессах по фактам хищения бюджетных средств пока 11 подозреваемых, девять из которых - нынешние и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.

По словам Кипера, в отдельных уголовных процессах речь идет не о прямом ущербе столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников при выдаче разрешительной документации, а также о нелегальных поборах с предпринимателей.

Прямая речь Кипера: "Так, по результатам обысков в офисе КП "Спецжитлофонд" сообщено о подозрении 3 лицам - заместителю директора коммунального предприятия, бывшему заместителю этого же предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей".

"7-м лицам сообщено о подозрении в производстве по хищениям в департаменте соцполитики КГГА. Среди подозреваемых - трое действующих должностных лиц указанного департамента, в том числе заместитель руководителя, а также четверо бывших работников, действиями которых причинен ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств".

"Подозрение сообщено директору частного общества, действиями которого столичному бюджету нанесен ущерб на 19,5 млн грн".

Предыстория:

  • С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводили масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • 12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
  • Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы, происходящие в последние дни, спецоперацией против него лично.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевобыски
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