Прокурор Киева об обысках: Уже установлены убытки 43 млн грн

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств девяти бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы, по делам, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

Источник: Интервью прокурора Киева Олег Кипера "Интерфакс-Украина".

Детали: Прокурор столицы рассказал, что в уголовных процессах по фактам хищения бюджетных средств пока 11 подозреваемых, девять из которых - нынешние и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.

По словам Кипера, в отдельных уголовных процессах речь идет не о прямой ущербе столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников при выдаче разрешительной документации, а также о нелегальных поборах с предпринимателей.

Прямая речь Кипера: "Так, по результатам обысков в офисе КП "Спецжитлофонд" сообщено о подозрении 3 лицам - заместителю директора коммунального предприятия, бывшему заместителю этого же предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей".

"7-м лицам сообщено о подозрении в производстве по хищениям в департаменте соцполитики КГГА. Среди подозреваемых - трое действующих должностных лиц указанного департамента, в том числе заместитель руководителя, а также четверо бывших работников, действиями которых причинен ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств".

"Подозрение сообщено директору частного общества, действиями которого столичному бюджету нанесен ущерб на 19,5 млн грн".

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