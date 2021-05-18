Хомчак повідомив НАТО про російські війська біля кордонів України

Головнокомандувач Збройних Сил генерал-полковник Руслан Хомчак під час засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною повідомив, що Росія попри свої обіцянки відвести війська, досі тримає понад 80 тисяч військових біля кордонів України.

Джерело: Хомчак, якого цитує пресслужба Генштабу

Пряма мова Хомчака: "Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною. Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії. За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України.

Українське військове керівництво не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, РФ також може використати територію та інфраструктуру інших держав".

Деталі: За словами Хомчака, потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021".

Головний маршал авіації сер Стюарт Піч, голова Військового комітету НАТО наголосив, що Росія продовжує свою модель агресивних дій з дестабілізації, включно з постійним порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності та посиленням на українському кордоні.

Він підтвердив, що біля українського кордону залишаються десятки тисяч військових зі зброєю та технікою.

Передісторія: