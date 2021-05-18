Хомчак повідомив НАТО про російські війська біля кордонів України
Головнокомандувач Збройних Сил генерал-полковник Руслан Хомчак під час засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною повідомив, що Росія попри свої обіцянки відвести війська, досі тримає понад 80 тисяч військових біля кордонів України.
Джерело: Хомчак, якого цитує пресслужба Генштабу
Пряма мова Хомчака: "Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.
Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії".
Деталі: За словами Хомчака, потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021".
Головний маршал авіації сер Стюарт Піч, голова Військового комітету НАТО наголосив, що Росія продовжує свою модель агресивних дій з дестабілізації, включно з постійним порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності та посиленням на українському кордоні.
Він підтвердив, що біля українського кордону залишаються десятки тисяч військових зі зброєю та технікою.
Передісторія:
- У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля.
- Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
- Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.