Хомчак сообщил НАТО о российских войсках у границ Украины

Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной сообщил, что Россия, несмотря на свои обещания отвести войска, до сих пор держит более 80 тысяч военных у границ Украины.

Источник: Хомчак, которого цитирует пресс-служба Генштаба

Прямая речь Хомчака: "Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 000 личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной. Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии. По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины.

Украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств".

Детали: По словам Хомчака, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021".

Главный маршал авиации сэр Стюарт Печь, председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, включая постоянным нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности и усилением на украинской границе.

Он подтвердил, что возле украинской границы остаются десятки тысяч военных с оружием и техникой.

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