Хомчак сообщил НАТО о российских войсках у границ Украины
Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной сообщил, что Россия, несмотря на свои обещания отвести войска, до сих пор держит более 80 тысяч военных у границ Украины.
Источник: Хомчак, которого цитирует пресс-служба Генштаба
Прямая речь Хомчака: "Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной.
Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии".
Детали: По словам Хомчака, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021".
Главный маршал авиации сэр Стюарт Печь, председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, включая постоянным нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности и усилением на украинской границе.
Он подтвердил, что возле украинской границы остаются десятки тысяч военных с оружием и техникой.
Предыстория:
- В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с информацией о стягивании Россией войск к украинской границе и заверили, что поддерживают Украину перед запугиваниями Кремля.
- Комитет Сената США поддержал законопроект о "Безопасном партнерстве с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.
- Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.