Хомчак сообщил НАТО о российских войсках у границ Украины

Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной сообщил, что Россия, несмотря на свои обещания отвести войска, до сих пор держит более 80 тысяч военных у границ Украины.

Источник: Хомчак, которого цитирует пресс-служба Генштаба

Прямая речь Хомчака: "Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной.

Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии".

Детали: По словам Хомчака, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021".

Главный маршал авиации сэр Стюарт Печь, председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, включая постоянным нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности и усилением на украинской границе.

Он подтвердил, что возле украинской границы остаются десятки тысяч военных с оружием и техникой.

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