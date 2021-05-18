Медведчук не оскаржив рішення щодо книги про Стуса – видавництво

Видавництво Vivat повідомило, що голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не оскаржив у терміни рішення Київського апеляційного суду про скасування рішення про заборону книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Джерело: Vivat

Деталі: Зазначається, що термін подачі апеляції вже пройшов.

Дослівно: "Медведчук не буде оскаржувати в суді рішення щодо скасування заборони на розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

19 березня 2021 року Апеляційний суд скасував заборону книжки "Справа Василя Стуса". Однак після оголошення цього рішення Віктор Медведчук упродовж двох місяців міг подати касаційну скаргу.

Днями ця можливість у нього вичерпалася. Ми офіційно перемогли".

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