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Медведчук не оскаржив рішення щодо книги про Стуса – видавництво

Вівторок, 18 травня 2021, 22:32

Видавництво Vivat повідомило, що голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не оскаржив у терміни рішення Київського апеляційного суду про скасування рішення про заборону книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Джерело: Vivat

Деталі: Зазначається, що термін подачі апеляції вже пройшов.

Дослівно: "Медведчук не буде оскаржувати в суді рішення щодо скасування заборони на розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

19 березня 2021 року Апеляційний суд скасував заборону книжки "Справа Василя Стуса". Однак після оголошення цього рішення Віктор Медведчук упродовж двох місяців міг подати касаційну скаргу.

Днями ця можливість у нього вичерпалася. Ми офіційно перемогли".

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"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Передісторія:

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • У видавництві "Vivat" вважають неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагається заборони книги "Справа Василя Стуса".
  • 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.  

Українська правда
Теми: Медведчуксуд


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