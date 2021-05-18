Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук не обжаловал решение относительно книги о Стусе – издательство

Вторник, 18 мая 2021, 22:32
Медведчук не обжаловал решение относительно книги о Стусе – издательство

Издательство Vivat сообщило, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не обжаловал в сроки решение Киевского апелляционного суда об отмене решения о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Источник: Vivat

Дословно: "Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

19 марта 2021 Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса". Однако после объявления этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу.

На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили".

Читайте также: СТУС БЕЗ ШАНСА НА ЗАЩИТУ: медвежья услуга Медведчука 

"Можно ли унизить Гения?" 

Роль Медведчука: Юрий Литвин и Василий Стус имели одного адвоката и погибли в одном лагере

"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых

Предыстория: 

  • В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
  • В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стуса".
  • 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчуксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: