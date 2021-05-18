Медведчук не обжаловал решение относительно книги о Стусе – издательство

Издательство Vivat сообщило, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не обжаловал в сроки решение Киевского апелляционного суда об отмене решения о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Источник: Vivat

Дословно: "Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

19 марта 2021 Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса". Однако после объявления этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу.

На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили".

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