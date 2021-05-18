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Медведчук не обжаловал решение относительно книги о Стусе – издательство

Вторник, 18 мая 2021, 22:32

Издательство Vivat сообщило, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не обжаловал в сроки решение Киевского апелляционного суда об отмене решения о запрете книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Источник: Vivat

Дословно: "Медведчук не будет оспаривать в суде решение об отмене запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

19 марта 2021 Апелляционный суд отменил запрет книги "Дело Василия Стуса". Однако после объявления этого решения Виктор Медведчук в течение двух месяцев мог подать кассационную жалобу.

На днях эта возможность у него иссякла. Мы официально победили".

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Предыстория: 

  • В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
  • В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стуса".
  • 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Украинская правда
Темы: Медведчуксуд


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