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Є незначні ознаки прагнення до перемир’я Ізраїлю та “ХАМАС” — NYT

Середа, 19 травня 2021, 01:29

Бойові дії між Ізраїлем і терористами "ХАМАС" тривають дев’ятий день, але з'явилися незначні ознаки того, що сторони в приватному порядку прагнуть до припинення вогню.

Джерело: джерела The New York Times  - троє учасників переговорів

Деталі:  Зокрема, високопоставлений чиновник ізраїльського уряду, який має право на переговори про припинення вогню і говорив на умовах анонімності, сказав, що Ізраїль ще не готовий до припинення вогню, але визнав, що це може бути скоро.

Натомість, представник "ХАМАС" в Катарі Мусса Абу Марзук сказав, що "ХАМАС" готовий до припинення вогню з Ізраїлем. Але він сказав, що ізраїльський уряд вимагав від "ХАМАС" в односторонньому порядку припинити вогонь на дві-три години, перш ніж Ізраїль вирішить, чи буде він робити те ж саме - позиція, яку він назвав "впертою".

Ізраїльський чиновник заявив, що "ХАМАС" скористається домовленістю, аби перегрупуватися і знову напасти на Ізраїль.

Мусса Абу Марзук натякнув, що нова ескалація можлива, якщо Ізраїль продовжить виселення палестинських сімей в Східному Єрусалимі або скоїть насильство проти палестинців біля мечеті Акса в Єрусалимі.

Передісторія: 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. Відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.



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