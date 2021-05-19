Есть незначительные признаки стремления к перемирию Израиля и "ХАМАС" — NYT

Боевые действия между Израилем и террористами "ХАМАС" продолжаются девятый день, но появились незначительные признаки того, что стороны в частном порядке стремятся к прекращению огня.

Источник: источники The New York Times - трое участников переговоров

Детали: В частности, высокопоставленный чиновник израильского правительства, имеющий право на переговоры о прекращении огня и говорящий на условиях анонимности, сказал, что Израиль еще не готов к прекращению огня, но признал, что это может быть скоро.

Зато, представитель "ХАМАС" в Катаре Мусса Абу Марзук сказал, что "ХАМАС" готов к прекращению огня с Израилем. Но он сказал, что израильское правительство требовало от "ХАМАС" в одностороннем порядке прекратить огонь на два-три часа, прежде чем Израиль решит, будет ли он делать то же самое - позиция, которую он назвал "упрямой".

Израильский чиновник заявил, что "ХАМАС" воспользуется договоренностью, чтобы перегруппироваться и снова напасть на Израиль.

Мусса Абу Марзук намекнул, что новая эскалация возможна, если Израиль продолжит выселение палестинских семей в Восточном Иерусалиме или совершит насилие против палестинцев у мечети Акса в Иерусалиме.

Предыстория: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.