Раде предложили назначить главой Минздрава Ляшко
В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
Источник: заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в комментарии Украинской правде, нардепка "Голоса" Ольга Стефанишина
Детали: По словам Кравчук, еще 18 мая фракция "Слуга народа" внесла предложение о назначении Ляшко министром здравоохранения.
Стефанишина добавила, что комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования безотлагательно рассмотрит это представление на заседании 19 мая.
Кроме того, "Слуга народа" внесла представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.
Все три представления с предложениями "Слуги народа" премьер внес в парламент.
В "Слуге народа" надеются, что Рада 20 мая сможет рассмотреть в сессионном зале вопрос о всех 3 назначениях.
Предыстория:
- 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
- 15 мая Ляшко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на должность министра здравоохранения.