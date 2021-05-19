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Раде предложили назначить главой Минздрава Ляшко

Среда, 19 мая 2021, 11:22

В Верховную Раду поступило представление от фракции "Слуга народа" о назначении министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Источник: заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в комментарии Украинской правде, нардепка "Голоса" Ольга Стефанишина

Детали: По словам Кравчук, еще 18 мая фракция "Слуга народа" внесла представление о назначении Ляшко министром здравоохранения.

Стефанишина добавила, что комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования безотлагательно рассмотрит это представление на заседании 19 мая.

Кроме того, "Слуга народа" внесла в Раду представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

 

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЛяшкоМинздравКабинет министровСтепановСлуга народа


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