Большую пресс-конференцию Зеленского проведут на авиазаводе
Среда, 19 мая 2021, 11:25
20 мая в 12:00 состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.
Источник: Офис президента
Детали: Мероприятие состоится на территории ГП "Антонов" на улице Академика Туполева, 1.
В ОПУ добавили, что возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии, в связи с карантинными требованиями.
Пресс-конференцию будут транслировать онлайн на официальных страницах Офиса президента в соцсетях.
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Предыстория:
- 10 октября 2019 года Зеленский дал пресс-конференцию на столичном фудкорте.
- 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
- 14 мая стало известно, что в Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.
Украинская правда