20 мая в 12:00 состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента

Детали: Мероприятие состоится на территории ГП "Антонов" на улице Академика Туполева, 1.

В ОПУ добавили, что возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии, в связи с карантинными требованиями.

Пресс-конференцию будут транслировать онлайн на официальных страницах Офиса президента в соцсетях.

Читайте также: 14 часов на фудкорте. Главное из того, что Зеленский сказал журналистам

Я ничего плохого не делаю. Что говорил Зеленский журналистам. Главное

Предыстория: