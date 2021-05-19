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Большая пресс-конференция Зеленского: в ОП раскрыли детали

Среда, 19 мая 2021, 11:25
Фото ОПУ

20 мая в 12:00 состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента

Детали: Мероприятие состоится на территории ГП "Антонов" на улице Академика Туполева, 1.

В ОПУ добавили, что возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии, в связи с карантинными требованиями.

Пресс-конференцию будут транслировать онлайн на официальных страницах Офиса президента в соцсетях.

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Предыстория:

  • 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
  • 14 мая стало известно, что в Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСМИ


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