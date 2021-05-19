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В КМДА знову обшуки, тепер через будівництво біля Лаври

Середа, 19 травня 2021, 12:59

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в одному з департаментів Київської міської державної адміністрації через незаконне будівництво поблизу Києво-Печерської Лаври.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Слідчі теруправління ДБР у Києві провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації.

За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6-поверхового офісного приміщення поблизу Києво-Печерської Лаври хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.

 

Також працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення".

Деталі: Справа відкрита за статтею ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.
  • Мер Києва Віталій Кличко вважаємасові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.

Українська правда
Теми: ДБРобшуки


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