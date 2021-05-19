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В КГГА снова обыски, теперь из-за строительства возле Лавры

Среда, 19 мая 2021, 12:59

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в одном из департаментов Киевской городской государственной администрации за незаконное строительство возле Киево-Печерской Лавры.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Следователи теруправления ГБР в Киеве провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.

По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не более 4 этажей.

Также работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение".

 

Детали: Дело возбуждено по статье ч. 3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия, и ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Предыстория:

Предыстория:

  • С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводили масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • 12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
  • Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы, происходящие в последние дни, спецоперацией против него лично.

Украинская правда
Темы: ГБРобыски


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