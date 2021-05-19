В КГГА снова обыски, теперь из-за строительства возле Лавры

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в одном из департаментов Киевской городской государственной администрации из-за незаконного строительства возле Киево-Печерской Лавры.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Следователи теруправления ГБР в Киеве провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.

По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не более 4 этажей.

Также работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение".

Детали: Дело возбуждено по статье ч. 3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия, и ч. 1 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Предыстория:

Предыстория: