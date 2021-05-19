Рада підтримала в першому читанні закон про ВРП й її інспекторів

Український парламент ухвалив за основу законопроект щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Джерело :Верховна Рада

Деталі: За проєкт закону №5068, поданий президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, у першому читанні проголосувало 245 народних депутатів.

Як зазначається, документ спрямований на вдосконалення діяльності, процедури добору та перевірки доброчесності й етики кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, посилення спроможності ВРП щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності шляхом створення служби дисциплінарних інспекторів.

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