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Рада підтримала в першому читанні закон про ВРП й її інспекторів

Середа, 19 травня 2021, 13:57

Український парламент ухвалив за основу законопроект щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. 

Джерело :Верховна Рада 

Деталі: За проєкт закону №5068, поданий президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, у першому читанні проголосувало 245 народних депутатів. 

Як зазначається, документ спрямований на вдосконалення діяльності, процедури добору та перевірки доброчесності й етики кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, посилення спроможності ВРП щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності шляхом створення служби дисциплінарних інспекторів.

Теми: Верховна РадаВРПзаконодавство


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