Рада підтримала в першому читанні закон про ВРП й її інспекторів
Середа, 19 травня 2021, 13:57
Український парламент ухвалив за основу законопроект щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.
Джерело :Верховна Рада
Деталі: За проєкт закону №5068, поданий президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, у першому читанні проголосувало 245 народних депутатів.
Як зазначається, документ спрямований на вдосконалення діяльності, процедури добору та перевірки доброчесності й етики кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, посилення спроможності ВРП щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності шляхом створення служби дисциплінарних інспекторів.