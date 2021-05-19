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Рада поддержала в первом чтении закон о ВСП и его инспекторах

Среда, 19 мая 2021, 13:57

Украинский парламент принял за основу законопроект о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Источник: Верховная Рада

Детали: За проект закона №5068, поданный президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный, в первом чтении проголосовали 245 народных депутатов.

Как отмечается, документ направлен на совершенствование деятельности, процедуры отбора и проверки добропорядочности и этики кандидатов в члены Высшего совета правосудия, усиление способности ВСП привлекать к дисциплинарной ответственности путем создания службы дисциплинарных инспекторов.

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Темы: Верховная РадаВСПзаконодательство


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