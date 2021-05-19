Аксьонов про громадянство РФ: Хтось бачив мій російський паспорт?

Андрій Аксьонов, обраний на проміжних виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі, заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.

Джерело: Аксьонов у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "По російському паспорту. З юридичної точки зору наявність громадянства може довести лише наявність паспорта. Хтось із вас бачив мій російський паспорт? Немає паспорта – немає громадянства. А плоди хворої уяви депутатів, журналістів, панове, ви ж дорослі люди, навчіться думати".

Деталі: Свою присягу, яку він через блокування трибуни складав із ложі для гостей, Аксьонов назвав законною, а саме блокування – "цирком".

Що передувало: 19 травня Аксьонов під вигуки "Ганьба" склав присягу депутата.

Передісторія: