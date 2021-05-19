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Аксьонов про громадянство РФ: Хтось бачив мій російський паспорт?

Середа, 19 травня 2021, 14:23

Андрій Аксьонов, обраний на проміжних виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі, заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.

Джерело: Аксьонов у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "По російському паспорту. З юридичної точки зору наявність громадянства може довести лише наявність паспорта. Хтось із вас бачив мій російський паспорт? Немає паспорта – немає громадянства. А плоди хворої уяви депутатів, журналістів, панове, ви ж дорослі люди, навчіться думати".

Деталі: Свою присягу, яку він через блокування трибуни складав із ложі для гостей, Аксьонов назвав законною, а саме блокування – "цирком".

Що передувало: 19 травня Аксьонов під вигуки "Ганьба" склав присягу депутата.

Передісторія:

  • Андрій Аксьонов неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах. Навесні 2014 року за його перебування при владі в селищі на Донеччині провели незаконний референдум. Крім того, він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників "говномутами", в той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.
  • У 2018 році стало  відомо, що Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами.
  • Повідомлялося, що в Аксьонова є російський паспорт.
  • На довиборах у Верховну Раду 28 березня 2021 року в окрузі №50 за Аксьонова проголосувало 19 949 виборців – понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Теми: Верховна Радагромадянство


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