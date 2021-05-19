Аксенов о гражданстве РФ: Кто-нибудь видел мой российский паспорт?
Андрей Аксенов, избранный на промежуточных выборах в Верховную Раду в 50-м округе, заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.
Источник: Аксенов в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь: "По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта - нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать".
Детали: Свою присягу, которую он из-за блокирования трибуны принимал из ложи для гостей, Аксенов назвал законной, а саму блокировку - "цирком".
Что предшествовало: 19 Мая Аксенов под крики "Ганьба" принял присягу депутата.
- Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
- В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
- Сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
- На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей - более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.