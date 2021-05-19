Аксенов о гражданстве РФ: Кто-нибудь видел мой российский паспорт?

Андрей Аксенов, избранный на промежуточных выборах в Верховную Раду в 50-м округе, заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.

Источник: Аксенов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта - нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать".

Детали: Свою присягу, которую он из-за блокирования трибуны принимал из ложи для гостей, Аксенов назвал законной, а саму блокировку - "цирком".

Что предшествовало: 19 Мая Аксенов под крики "Ганьба" принял присягу депутата.