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Аксенов о гражданстве РФ: Кто-нибудь видел мой российский паспорт?

Среда, 19 мая 2021, 14:23

Андрей Аксенов, избранный на промежуточных выборах в Верховную Раду в 50-м округе, заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.

Источник: Аксенов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта - нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать".

Детали: Свою присягу, которую он из-за блокирования трибуны принимал из ложи для гостей, Аксенов назвал законной, а саму блокировку - "цирком".

Что предшествовало: 19 Мая Аксенов под крики "Ганьба" принял присягу депутата.

  • Андрей Аксенов неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах. Весной 2014 года за его пребывания у власти в поселке в Донецкой области провели незаконный референдум. Кроме того, он пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников Украины и называл его участников "говномутами", в то же время в своих интервью Аксенов утверждал, что обязан, как глава поселка, следовать желаниям сепаратистов, даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.
  • В 2018 году стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу Министерства внутренних дел из-за визита в оккупированный Крым по поддельным документам.
  • Сообщалось, что у Аксенова есть российский паспорт.
  • На довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года в округе №50 за Аксенова проголосовало 19 949 избирателей - более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Темы: Верховная Радагражданство


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