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СБУ вивчає всі матеріали щодо Чауса, нові відео також

Середа, 19 травня 2021, 15:06

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екссуддею Миколою Чаусом матеріали, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.

Джерело: коментар преслужби СБУ, наданий УП

Дослівно: "Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази".

Деталі: За даними УП, нові відео, які з’явилися в телеграм-каналі, нібито пов’язаному з Чаусом, також вивчаються.

Що було раніше: 17 травня телеграм-канал "ChausUA Николай Чаус" опублікував відео із Чаусом, який заявив, що наразі він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екссуддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина та адвокати впізнали екссуддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

19 травня з'явилоя нове відео на якому Чаус каже, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить у добровільність подібних звернень та справжність матеріалів, про які заявив суддя.

Передісторія:

  • 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
  • 8 травня в Службі безпеки України підтвердили, що розслідують кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса в Молдові і незаконному переправленні його через державний кордон.
  • Чаус на посаді судді займався багатьма резонансними справами. Він приймав рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому "Юра Єнакіївський" зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії в Монако.
  • 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні.

Читайте також: Чаус-провал України: чому історія з викраденням у Молдові не обійдеться без Зеленського.

 

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУ


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