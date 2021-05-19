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СБУ изучает все материалы по Чаусу, с новыми видео включительно

Среда, 19 мая 2021, 15:06

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

Источник: комментарий преслужбы СБУ, предоставленный УП

Дословно: "Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы".

Детали: По данным УП, новые видео, которые появились в телеграмм-канале, якобы связанном с Чаусом, также изучаются.

Что было раньше: 17 Мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил судья.

Валентина Романенко, УП
Темы: СБУ


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