СБУ изучает все материалы по Чаусу, с новыми видео включительно

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

Источник: комментарий преслужбы СБУ, предоставленный УП

Дословно: "Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы".

Детали: По данным УП, новые видео, которые появились в телеграмм-канале, якобы связанном с Чаусом, также изучаются.

Что было раньше: 17 Мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил судья.

Предыстория:

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

8 мая в Службе безопасности Украины подтвердили, что расследуют уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через государственную границу.

Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому "Юра Енакиевский" снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о задержании и аресте судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года он находится в международном розыске по линии Интерпола.1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине.

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