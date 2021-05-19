СБУ не має інформації про російський паспорт Аксьонова
Служба безпеки України не має інформації про наявність у народного депутата Андрія Аксьонова паспорта громадянина Росії.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"
Дослівно: "Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова А.А. паспорта громадянина РФ Служба безпеки наразі не володіє".
Деталі: Крім того, СБУ не повідомляла Аксьонову підозр у рамках кримінальних проваджень, які розслідує.
У пресслужбі відзначили, що в СБУ дадуть відповідь на депутатський запит, який лунав 19 травня у Верховній Раді, щодо іноземного громадянства Аксьонова "в установленому порядку".
Що було раніше: 19 травня колишній мер Добропілля склав присягу нардепа під крики: "Ганьба". Заступниця глави ВР Олена Кондратюк озвучила публічний запит до глави СБУ Івана Баканова про те, чи дійсно володіє Аксьонов паспортом іншої країни.
Сам нардеп заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.
Передісторія:
- У квітні 2021 року "Донбас.Реалії" повідомили, що Служба безпеки України за 10 днів до виборів на окрузі повідомила ЦВК про російський паспорт Аксьонова. Тоді ж начебто спецслужба попросила комісію вжити відповідних заходів у зв’язку із цією інформацією.
- Крім того, на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів. Проте, справи щодо сепаратизму або схожих злочинів щодо Аксьонова в судах відсутні.
- У 2019 році прокуратура в судах вказувала, що Аксьонов "неодноразово виїжджав до тимчасово окупованої території АР Крим", у нього "наявний паспорт громадянина Російської Федерації та місця проживання на тимчасово окупованій території України – у м. Севастополі".