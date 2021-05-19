СБУ не має інформації про російський паспорт Аксьонова

Служба безпеки України не має інформації про наявність у народного депутата Андрія Аксьонова паспорта громадянина Росії.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова А.А. паспорта громадянина РФ Служба безпеки наразі не володіє".

Деталі: Крім того, СБУ не повідомляла Аксьонову підозр у рамках кримінальних проваджень, які розслідує.

У пресслужбі відзначили, що в СБУ дадуть відповідь на депутатський запит, який лунав 19 травня у Верховній Раді, щодо іноземного громадянства Аксьонова "в установленому порядку".

Що було раніше: 19 травня колишній мер Добропілля склав присягу нардепа під крики: "Ганьба". Заступниця глави ВР Олена Кондратюк озвучила публічний запит до глави СБУ Івана Баканова про те, чи дійсно володіє Аксьонов паспортом іншої країни.

Сам нардеп заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.

Передісторія: