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СБУ не має інформації про російський паспорт Аксьонова

Середа, 19 травня 2021, 15:22

Служба безпеки України не має інформації про наявність у народного депутата Андрія Аксьонова паспорта громадянина Росії.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова А.А. паспорта громадянина РФ Служба безпеки наразі не володіє".

Деталі: Крім того, СБУ не повідомляла Аксьонову підозр у рамках кримінальних проваджень, які розслідує.

У пресслужбі відзначили, що в СБУ дадуть відповідь на депутатський запит, який лунав 19 травня у Верховній Раді, щодо іноземного громадянства Аксьонова "в установленому порядку".

Що було раніше: 19 травня колишній мер Добропілля склав присягу нардепа під крики: "Ганьба". Заступниця глави ВР Олена Кондратюк озвучила публічний запит до глави СБУ Івана Баканова про те, чи дійсно володіє Аксьонов паспортом іншої країни. 

Сам нардеп заявив, що наявність в нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.

Передісторія:

  • У квітні 2021 року "Донбас.Реалії" повідомили, що Служба безпеки України за 10 днів до виборів на окрузі повідомила ЦВК про російський паспорт Аксьонова. Тоді ж начебто спецслужба попросила комісію вжити відповідних заходів у зв’язку із цією інформацією.
  • Крім того, на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів. Проте, справи щодо сепаратизму або схожих злочинів щодо Аксьонова в судах відсутні.
  • У 2019 році прокуратура в судах вказувала, що Аксьонов "неодноразово виїжджав до тимчасово окупованої території АР Крим", у нього "наявний паспорт громадянина Російської Федерації та місця проживання на тимчасово окупованій території України – у м. Севастополі".

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна РадавиборигромадянствоСБУРосія


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