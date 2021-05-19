СБУ не располагает информацией о российском паспорте Аксенова
Служба безопасности Украины не располагает информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина России.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет".
Детали: Кроме того, СБУ не сообщала Аксенову подозрений в рамках уголовных производств, которые расследует.
В пресс-служба отметили, что в СБУ дадут ответ на депутатский запрос, который прозвучал 19 мая в Верховной Раде, в отношении иностранного гражданства Аксенова "в установленном порядке".
Что было раньше: 19 мая бывший мэр Доброполья принес присягу нардепа под крики: "Ганьба". Заместитель главы ВР Елена Кондратюк озвучила публичный запрос к главе СБУ Ивану Баканову о том, действительно обладает ли Аксенов паспортом другой страны.
Сам нардеп заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.
Предыстория:
- В апреле "Донбас.Реалии" сообщали, что Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов в округе сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова. Тогда же якобы спецслужба попросила комиссию принять соответствующие меры в связи с этой информацией.
- Кроме того, на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств. Однако, дела о сепаратизме или похожих преступлениях по Аксенову в судах отсутствуют.
- В 2019 году прокуратура в судах указывала, что Аксенов "неоднократно выезжал в временно оккупированной территории АР Крым", у него "имеется паспорт гражданина Российской Федерации и места жительства на временно оккупированной территории Украины – в г. Севастополе".