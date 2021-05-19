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СБУ не располагает информацией о российском паспорте Аксенова

Среда, 19 мая 2021, 15:22

Служба безопасности Украины не располагает информацией о наличии у народного депутата Андрея Аксенова паспорта гражданина России.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет".

Детали: Кроме того, СБУ не сообщала Аксенову подозрений в рамках уголовных производств, которые расследует.

В пресс-служба отметили, что в СБУ дадут ответ на депутатский запрос, который прозвучал 19 мая в Верховной Раде, в отношении иностранного гражданства Аксенова "в установленном порядке".

Что было раньше: 19 мая бывший мэр Доброполья принес присягу нардепа под крики: "Ганьба". Заместитель главы ВР Елена Кондратюк озвучила публичный запрос к главе СБУ Ивану Баканову о том, действительно обладает ли Аксенов паспортом другой страны.

Сам нардеп заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.

Предыстория:

  • В  апреле "Донбас.Реалии" сообщали, что Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов в округе сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова. Тогда же якобы спецслужба попросила комиссию принять соответствующие меры в связи с этой информацией.
  • Кроме того, на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств. Однако, дела о сепаратизме или похожих преступлениях по Аксенову в судах отсутствуют.
  • В 2019 году прокуратура в судах указывала, что Аксенов "неоднократно выезжал в временно оккупированной территории АР Крым", у него "имеется паспорт гражданина Российской Федерации и места жительства на временно оккупированной территории Украины – в г. Севастополе".

Темы: Верховная РадавиборыгражданствоСБУРосcия


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