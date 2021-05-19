Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет Ради майже одностайно підтримав призначення Ляшка міністром

Середа, 19 травня 2021, 16:00
Комітет Ради майже одностайно підтримав призначення Ляшка міністром

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я замість звільненого Максима Степанова. 

Джерело: засідання комітету 

Деталі: "За" висловились 13 членів комітету, зокрема і нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина, чия фракція заявила, що не буде підтримувати кадрові призначення до уряду. Проти призначення Ляшка не голосував жоден член комітету, утрималась лише представниця фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. 

Під час засідання комітету Ляшко відповідав на запитання нардепів. Зокрема, він пообіцяв вакцинувати від коронавірусу за літо 5 мільйонів українців. Для цього треба мати 10 мільйонів доз вакцини. Кандидат на посаду міністра каже, що така кількість вакцинованих українців – мінімальна і гарантована. 

Що передувало: До Верховної Ради надійшло подання від фракції "Слуга народу" про призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

Передісторія:

  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • 15 травня Ляшко відмовився коментувати інформацію про своє можливе призначення на посаду міністра охорони здоров‘я.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗкомітетимедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
МОЗ
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: