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Комітет Ради майже одноголосно підтримав призначення Ляшка міністром

Середа, 19 травня 2021, 16:00

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я замість звільненого Максима Степанова. 

Джерело: засідання комітету 

Деталі: "За" висловились 13 членів комітету, зокрема і нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина, чия фракція заявила, що не буде підтримувати кадрові призначення до уряду. Проти призначення Ляшка не голосував жоден член комітету, утрималась лише представниця фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. 

Під час засідання комітету Ляшко відповідав на запитання нардепів. Зокрема, він пообіцяв вакцинувати від коронавірусу за літо 5 мільйонів українців. Для цього треба мати 10 мільйонів доз вакцини. Кандидат на посаду міністра каже, що така кількість вакцинованих українців – мінімальна і гарантована. 

Що передувало: До Верховної Ради надійшло подання від фракції "Слуга народу" про призначення міністром охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

Передісторія:

  • 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.
  • 15 травня Ляшко відмовився коментувати інформацію про своє можливе призначення на посаду міністра охорони здоров‘я.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МОЗкомітетимедицина


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