Кількість загиблих у секторі Гази зросла до 227 осіб – ЗМІ
Четвер, 20 травня 2021, 00:25
Щонайменше 227 осіб загинули в секторі Гази після загострення конфлікту з Ізраїлем.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на міжарабський телеканал "Аль-Джазіра"
Дослівно: "Ізраїльські винищувачі продовжили в середу завдавати ударів по сектору Газа. Число загиблих збільшилася щонайменше до 227 осіб".
Деталі: Згідно з даними управління охорони здоров'я Гази, серед загиблих – щонайменше 64 дитини і 38 жінок.
Передісторія:
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10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. З того дня між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
- У вівторок повідомлялося: щонайменше 212 палестинців – зокрема 61 дитина і 36 жінок – були вбиті за тиждень внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю.