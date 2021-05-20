Кількість загиблих у секторі Гази зросла до 227 осіб – ЗМІ

Щонайменше 227 осіб загинули в секторі Гази після загострення конфлікту з Ізраїлем.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на міжарабський телеканал "Аль-Джазіра"

Дослівно: "Ізраїльські винищувачі продовжили в середу завдавати ударів по сектору Газа. Число загиблих збільшилася щонайменше до 227 осіб".

Деталі: Згідно з даними управління охорони здоров'я Гази, серед загиблих – щонайменше 64 дитини і 38 жінок.

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