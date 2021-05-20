Число погибших в секторе Газа возросло до 227 человек – СМИ

По меньшей мере, 227 человек погибли в секторе Газа после обострения конфликта с Израилем.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на межарабский телеканал "Аль-Джазира"

Дословно: "Израильские истребители продолжили в среду наносить удары по сектору Газа. Число погибших увеличилось как минимум до 227 человек".

Детали: Согласно данным управления здравоохранения Газы, среди погибших – по меньшей мере, 64 ребенка и 38 женщин.

Предыстория: