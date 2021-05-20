Число погибших в секторе Газа возросло до 227 человек – СМИ
Четверг, 20 мая 2021, 00:25
По меньшей мере, 227 человек погибли в секторе Газа после обострения конфликта с Израилем.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на межарабский телеканал "Аль-Джазира"
Дословно: "Израильские истребители продолжили в среду наносить удары по сектору Газа. Число погибших увеличилось как минимум до 227 человек".
Детали: Согласно данным управления здравоохранения Газы, среди погибших – по меньшей мере, 64 ребенка и 38 женщин.
Предыстория:
- 10 мая сектор Газы обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- Во вторник сообщалось: по меньшей мере, 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля.