Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили дії РФ на кордоні з Україною

Державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде висловили стурбованість діями Росії в Україні та на спільному кордоні.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен і глава МЗС Лінде висловили взаємну стурбованість щодо дій Росії в Україні та навколо неї".

Деталі: Крім того, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили "гуманітарну кризу в Ємені, необхідність довгострокового політичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, рішучу прихильність Швеції захисту принципів ОБСЄ та інші питання".

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