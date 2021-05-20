Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили дії РФ на кордоні з Україною
Четвер, 20 травня 2021, 04:07
Державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде висловили стурбованість діями Росії в Україні та на спільному кордоні.
Джерело: Держдеп США
Дослівно: "Держсекретар Блінкен і глава МЗС Лінде висловили взаємну стурбованість щодо дій Росії в Україні та навколо неї".
Деталі: Крім того, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили "гуманітарну кризу в Ємені, необхідність довгострокового політичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, рішучу прихильність Швеції захисту принципів ОБСЄ та інші питання".
Передісторія:
- Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. Крім того, Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
- Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного альянсу єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.
- Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров почали переговори під час зустрічі у столиці Ісландії Рейк’явіку.