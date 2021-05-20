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Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили дії РФ на кордоні з Україною

Четвер, 20 травня 2021, 04:07

Державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде висловили стурбованість діями Росії в Україні та на спільному кордоні.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен і глава МЗС Лінде висловили взаємну стурбованість щодо дій Росії в Україні та навколо неї".

Деталі: Крім того, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили "гуманітарну кризу в Ємені, необхідність довгострокового політичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, рішучу прихильність Швеції захисту принципів ОБСЄ та інші питання".

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. Крім того, Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
  • Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного альянсу єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.
  • Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров почали переговори під час зустрічі у столиці Ісландії Рейк’явіку.

Теми: СШАШвеція


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