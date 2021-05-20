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Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ на границе с Украиной

Четверг, 20 мая 2021, 04:07
Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ на границе с Украиной

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время встречи с Министром иностранных дел Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде выразили обеспокоенность действиями России в Украине и на границе.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде выразили взаимную обеспокоенность относительно действий России в Украине и вокруг нее".

Детали: Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили "гуманитарный кризис в Йемене, необходимость долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, решительную приверженность Швеции защиты принципов ОБСЕ и другие вопросы".

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
  • Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
  • Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали переговоры во время встречи в столице Исландии Рейкьявике.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАШвеция
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