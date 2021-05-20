Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ на границе с Украиной

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время встречи с Министром иностранных дел Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде выразили обеспокоенность действиями России в Украине и на границе.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде выразили взаимную обеспокоенность относительно действий России в Украине и вокруг нее".

Детали: Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили "гуманитарный кризис в Йемене, необходимость долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, решительную приверженность Швеции защиты принципов ОБСЕ и другие вопросы".

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