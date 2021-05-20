Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ на границе с Украиной
Четверг, 20 мая 2021, 04:07
Государственный секретарь Энтони Блинкен во время встречи с Министром иностранных дел Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде выразили обеспокоенность действиями России в Украине и на границе.
Источник: Госдеп США
Дословно: "Госсекретарь Блинкен и глава МИД Линде выразили взаимную обеспокоенность относительно действий России в Украине и вокруг нее".
Детали: Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили "гуманитарный кризис в Йемене, необходимость долгосрочного политического решения конфликта в Нагорном Карабахе, решительную приверженность Швеции защиты принципов ОБСЕ и другие вопросы".
Предыстория:
- Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
- Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
- Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
- Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали переговоры во время встречи в столице Исландии Рейкьявике.