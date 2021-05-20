Президент: В РНБО не диктатура, я захищаю Україну

Президент Володимир Зеленський наголошує, що рішення Ради національної безпеки та оборони є колективними, а його ініціативи покликані захистити Україну.

Джерело: Зеленський під час великої пресконференції, приуроченої до другої річниці його інавгурації

Пряма мова: "Що стосується Ради національної безпеки та оборони. Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь кучкою людей, а в Раду національної безпеки та оборони входять всі інституції: як правоохоронці, так Кабмін, так прем'єр, голова Верховної Ради, інституція президента України – всі. Це не диктатура і не монархія – там всі представлені.

І деякі з них не голосують за санкції проти пана Медведчука. Я вважаю, що – ну, це їхня думка, це їхнє рішення. Це Рада національної безпеки й оборони. Ми обговорюємо питання. Доказуємо один одному, а потім голосуємо. Спільна відповідальність. Відповідальність кожного.

Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я вважаю, що я захищаю сьогодні Україну".

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