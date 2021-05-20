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Президент: В РНБО не диктатура, я захищаю Україну

Четвер, 20 травня 2021, 13:00
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що рішення Ради національної безпеки та оборони є колективними, а його ініціативи покликані захистити Україну. 

Джерело: Зеленський під час великої пресконференції, приуроченої до другої річниці його інавгурації 

Пряма мова: "Що стосується Ради національної безпеки та оборони. Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь кучкою людей, а в Раду національної безпеки та оборони входять всі інституції: як правоохоронці, так Кабмін, так прем'єр, голова Верховної Ради, інституція президента України – всі. Це не диктатура і не монархія – там всі представлені. 

І деякі з них не голосують за санкції проти пана Медведчука. Я вважаю, що – ну, це їхня думка, це їхнє рішення. Це Рада національної безпеки й оборони. Ми обговорюємо питання. Доказуємо один одному, а потім голосуємо. Спільна відповідальність. Відповідальність кожного. 

Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я вважаю, що я захищаю сьогодні Україну".  

Передісторія:

  • У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. 
  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не голосував за санкції проти Медведчука, мотивуючи це тим, що він – громадянин України.
  • 11 травня Медведчуку та Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження. Козак не в Україні.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийРНБОсанкціїМедведчук


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