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Президент: В СНБО не диктатура, я защищаю Украину

Четверг, 20 мая 2021, 13:00

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что решение Совета национальной безопасности и обороны являются коллективными, а его инициативы призваны защитить Украину.

Источник: Зеленский во время большой пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его инаугурации

Прямая речь: "Что касается Совета национальной безопасности и обороны. Я выполняю свои конституционные обязанности. И не с какой-то кучкой людей, а в Совет национальной безопасности и обороны входят все институции: как правоохранители, так Кабмин, так премьер, глава Верховной Рады, институция президента Украины – все. Это не диктатура и не монархия – там все представлены.

И некоторые из них не голосуют за санкции против господина Медведчука. Я считаю, что – ну, это их мнение, это их решение. Это Совет национальной безопасности и обороны. Мы обсуждаем вопросы. Доказываем друг другу, а потом голосуем. Общая ответственность. Ответственность каждого.

Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину".

Предыстория:

  • В феврале Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не голосовал за санкции против Медведчука, мотивируя это тем, что он – гражданин Украины.
  • 11 мая Медведчуку и Козаку подписали подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения. Козак не в Украине.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийСНБОсанкцииМедведчук


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