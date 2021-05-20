Президент: В СНБО не диктатура, я защищаю Украину

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что решение Совета национальной безопасности и обороны являются коллективными, а его инициативы призваны защитить Украину.

Источник: Зеленский во время большой пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его инаугурации

Прямая речь: "Что касается Совета национальной безопасности и обороны. Я выполняю свои конституционные обязанности. И не с какой-то кучкой людей, а в Совет национальной безопасности и обороны входят все институции: как правоохранители, так Кабмин, так премьер, глава Верховной Рады, институция президента Украины – все. Это не диктатура и не монархия – там все представлены.

И некоторые из них не голосуют за санкции против господина Медведчука. Я считаю, что – ну, это их мнение, это их решение. Это Совет национальной безопасности и обороны. Мы обсуждаем вопросы. Доказываем друг другу, а потом голосуем. Общая ответственность. Ответственность каждого.

Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину".

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