Ситуацію на Донбасі можуть винести на всеукраїнський референдум - президент
Президент Володимир Зеленський каже, що одним з перших питань на всеукраїнський референдум може бути винесено ситуацію на Донбасі.
Джерело: Зеленський під час великої пресконференції, приуроченої до другої річниці його інавгурації
Пряма мова: "Щодо державного референдуму. Вважаю, це має бути найголовніше питання, яке сьогодні є – ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, тому що в нас декілька планів: А, В, С, щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це один із планів, якщо не спрацює інший".
Що передувало: 8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про всеукраїнський референдум", який у січні ухвалили нардепи.
Передісторія:
- 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.
- 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".