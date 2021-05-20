Ситуацію на Донбасі можуть винести на всеукраїнський референдум - президент

Президент Володимир Зеленський каже, що одним з перших питань на всеукраїнський референдум може бути винесено ситуацію на Донбасі.

Джерело: Зеленський під час великої пресконференції, приуроченої до другої річниці його інавгурації

Пряма мова: "Щодо державного референдуму. Вважаю, це має бути найголовніше питання, яке сьогодні є – ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, томуу що в нас декілька планів: А, В, С, щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це один із планів, якщо не спрацює інший".

Що передувало: 8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про всеукраїнський референдум", який у січні ухвалили нардепи.

Передісторія: