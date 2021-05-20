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Ситуацію на Донбасі можуть винести на всеукраїнський референдум - президент

Четвер, 20 травня 2021, 13:23
Ситуацію на Донбасі можуть винести на всеукраїнський референдум - президент

Президент Володимир Зеленський каже, що одним з перших питань на всеукраїнський референдум може бути винесено ситуацію на Донбасі.

Джерело: Зеленський під час великої пресконференції, приуроченої до другої річниці його інавгурації 

Пряма мова: "Щодо державного референдуму. Вважаю, це має бути найголовніше питання, яке  сьогодні є – ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, тому що в нас декілька планів: А, В, С, щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це  один із планів, якщо не спрацює інший".

Що передувало: 8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про всеукраїнський референдум", який у січні ухвалили нардепи. 

Передісторія: 

  • 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.
  • 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: референдумЗеленськийвійна
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