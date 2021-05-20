Ситуацию на Донбассе могут вынести на всеукраинский референдум - президент

Президент Владимир Зеленский говорит, что одним из первых вопросов на всеукраинский референдум может быть вынесена ситуация на Донбассе.

Источник: Зеленский во время большой пресс конференции, приуроченной ко второй годовщине его инаугурации

Прямая речь: "О государственном референдуме. Считаю, это должен быть главный вопрос, который сегодня есть - ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов: А, В, С, о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на суд общества именно референдум с такой тематикой. Это один из планов, если не сработает другой".

Что предшествовало: 8 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О всеукраинском референдуме", который в январе приняли нардепы.

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