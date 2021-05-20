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Офіційного візиту Єрмака до США не готували – МЗС

Четвер, 20 травня 2021, 14:09

Офіційного візиту керівника Офісу президента Андрія Єрмака до США не планувалось – відповіли в МЗС на інформацію у ЗМІ щодо неофіційної підготовки зустрічі Єрмака із американськими конгресменами.  

Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка для УП

Пряма мова: "У зв’язку з цим інформуємо, що Офіс Президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту керівника ОПУ Андрія Єрмака до США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС та посольство України в Вашингтоні не здійснювали підготовку такого візиту". 

Деталі: У МЗС нагадали, що організація офіційних візитів українських посадовців відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами. 

Там наголошують, що якби Єрмак дійсно планував візит до США або іншої країни, то його б організацією займались дипломати. 

"Повідомлення деяких ЗМІ про нібито плановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб", – підсумували у відомстві. 

Що передувало: Низка конгресменів США отримали запит на зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакМЗС


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