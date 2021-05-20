Официального визита Ермака в США не готовили – МИД

Официального визита руководителя Офиса президента Андрея Ермака в США не планировалось – ответили в МИД на информацию в СМИ о неофициальной подготовке встречи Ермака с американскими конгрессменами.

Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко для УП

Прямая речь: "В связи с этим информируем, что Офис Президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОП Андрея Ермака в США, а также, по имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита".

Детали: В МИД напомнили, что организация официальных визитов украинских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами.

Там отмечают, что если бы Ермак действительно планировал визит в США или другой страны, то его бы организацией занимались дипломаты.

"Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативе частных лиц", – подытожили в ведомстве.

Что предшествовало: Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.