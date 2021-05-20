У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн, зароблених на жомовій ямі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення з народного депутата від "ОПЗЖ" Іллі Киви 1,2 мільйона гривень через незаконну передачу в оренду жомової ями.
Джерело: САП у Telegram
Деталі: Прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату Іллі Киві та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.
Правоохоронці встановили, що нардеп, не володіючи жомовою ямою та не маючи права на її користування, здавав її в оренду фіктивному підприємству.
За оренду обранець протиправно отримав 1 мільйон 242 тисячі гривень. Також ще 10 тисяч гривень було зараховано на рахунок Киви як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.
Конфісковувати кошти хочуть в рамках цивільної конфіскації, яка діє в Україні із листопада 2019 року.
Передісторія:
- У липні минулого року журналісти з’ясували, що народний депутат з "ОПЗЖ" Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйона гривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з власницею якої його пов’язує лише секс.
- Вже восени Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації нардепа, у якій зазначається дохід від здачі в оренду жомової ями.