У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн, заработанных на жомовой яме

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с народного депутата от "ОПЗЖ" Ильи Киви 1,2 миллиона гривен из-за незаконной передачи в аренду жомовой ямы.

Источник: САП в Telegram

Детали: Прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 миллионов гривен, принадлежащих народному депутату Илье Кивы и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

Правоохранители установили, что нардеп, не владея жомовой ямой и не имея права на ее использование, сдавал ее в аренду фиктивном предприятию.

За аренду избранник противоправно получил 1 миллион 242 тысячи гривен. Также еще 10 тысяч гривен были зачислены на счет Кивы как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Конфисковывать средства хотят в рамках гражданской конфискации, которая действует в Украине с ноября 2019 года.

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