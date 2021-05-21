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Тищенко отримав догану за вечірку під час карантину

П'ятниця, 21 травня 2021, 01:10
Тищенко отримав догану за вечірку під час карантину

Нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку оголосили догану за вечірку, влаштовану на честь дня народження дружини під час локдауну.

Джерело: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану".

Деталі: Інформацію підтвердили нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

Передісторія:

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі за даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини. Гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти у соцмережы фото та відео з події та не відмічати геолокацію.
  • Пізніше Тищенко заявив, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. 
  • На онлайн-засіданні фракції "Слуга Народу" заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка про його поїздку до Білорусі на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію щодо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинСлуга народу
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