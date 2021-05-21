Тищенко отримав догану за вечірку під час карантину

Нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку оголосили догану за вечірку, влаштовану на честь дня народження дружини під час локдауну.

Джерело: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану".

Деталі: Інформацію підтвердили нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

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