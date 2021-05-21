Тищенко отримав догану за вечірку під час карантину
П'ятниця, 21 травня 2021, 01:10
Нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку оголосили догану за вечірку, влаштовану на честь дня народження дружини під час локдауну.
Джерело: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, цитує Радіо Свобода
Пряма мова: "Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану".
Деталі: Інформацію підтвердили нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук.
Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.
Передісторія:
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі – за даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини. Гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти у соцмережы фото та відео з події та не відмічати геолокацію.
- Пізніше Тищенко заявив, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями.
- На онлайн-засіданні фракції "Слуга Народу" заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка про його поїздку до Білорусі на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію щодо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.