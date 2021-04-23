Рішення "слуг": Шевченка можуть виключити з фракції, Тищенка оштрафують

На онлайн-засіданні фракції "Слуга Народу" заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка про його поїздку до Білорусі на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію щодо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

Джерело: сайт партії "Слуга Народу"

Деталі: У партії зазначають, що Шевченка не делегували ні "Слуга Народу", ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

Під час засідання фракції прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції "Слуга Народу" в парламенті.

Депутати також дійшли згоди, що Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством.

Остаточне рішення щодо нього визначить Політична рада партії.

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