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Рішення "слуг": Шевченка можуть виключити з фракції, Тищенка оштрафують

П'ятниця, 23 квітня 2021, 02:56
Рішення слуг: Шевченка можуть виключити з фракції, Тищенка оштрафують

На онлайн-засіданні фракції "Слуга Народу" заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка про його поїздку до Білорусі на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію щодо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

Джерело: сайт партії "Слуга Народу"

Деталі: У партії зазначають, що Шевченка не делегували ні "Слуга Народу", ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

Під час засідання фракції прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції "Слуга Народу" в парламенті.

Депутати також дійшли згоди, що Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством.

Остаточне рішення щодо нього визначить Політична рада партії.

Передісторія

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі за даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини. Гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти у соцмережы фото та відео з події та не відмічати геолокацію. Пізніше Тищенко заявив, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. 
  • Нардеп від "Слуги народу" Шевченко приїхав на зустріч до Лукашенка в Мінськ і заявив, що завжди мріяв з ним познайомитися.
  • Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила вимагатиме пояснень від Шевченка. Поїздку "слуги" до Лукашенка обговорять на засіданні фракції 22 квітня.
  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що йому соромно за поведінку нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який під час посиленого карантину святкував із друзями день народження дружини у київському готелі.

Українська правда

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Теми: Слуга народуТимошенкоскандал
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