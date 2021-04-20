Вечірки в номерах готелів не заборонені – Тищенко про свято в карантин

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко стверджує, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями.

Джерело: Тищенко у Telegram

Пряма мова: "З юридичної точки зору – і це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.

Підкреслюю, що йдеться саме про номери готелів, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частину журналістів".

Деталі: Нардеп запевняє, що жодних адміністративних чи кримінальних справ за фактом святкування немає, як і штрафів. Тищенко обіцяє, що його дружина внесе в декларацію суму, витрачену на святкування дня народження, "якщо того вимагатиме законодавство".

Водночас, він припускає, "що така ситуація могла обурити українське суспільство".

"Тому приношу свої найщиріші вибачення. Але саме перед суспільством, а не перед тими "викривачами", які в перервах між пошуками скандалів і сенсацій самі зависають в закритих ресторанах, а потім публікують фейки про інших", – написав нардеп.

Заступник Арахамії запевняє, що на вечірці було трохи більше 20 осіб, а святкування відбувалось у сімейному колі. Проте "Схеми" у своєму спецрепортажі говорили, що нарахували не менше 30 гостей. Тищенко також виправдовується, що всі гості вже перехворіли на коронавірус, а перед святом здавали тест на COVID. На жаль, нардеп не уточнив, чи перевіряли у гостей наявність негативного результату тестування.

Цікаво також й те, що 18 квітня помічник політика говорив журналістам, що його керівник святкує вдома.

Тищенко наполягає, що не робив нічого, що заборонено карантином, але хоче щоб і його також зрозуміли, оскільки робота у Верховній Раді не дає йому можливості часто бачити родину.

Насамкінець він заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії перед суспільством.

Що передувало: Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування у карантин дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.

Чому це важливо: З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.

Читайте також: "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Передісторія: