Вечірки в номерах готелів не заборонені – Тищенко про свято в карантин
Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко стверджує, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями.
Джерело: Тищенко у Telegram
Пряма мова: "З юридичної точки зору – і це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.
Підкреслюю, що мова йде саме про номерах готелю, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частину журналістів".
Деталі: Нардеп запевняє, що жодних адміністративних чи кримінальних справ за фактом святкування немає, як і штрафів. Тищенко обіцяє, що його дружина внесе в декларацію суму витрачену на святкування дня народження, "якщо того вимагатиме законодавство".
Водночас, він припускає, "що така ситуація могла обурити українське суспільство".
"Тому приношу свої найщиріші вибачення. Але саме перед суспільством, а не перед тими "викривачами", які в перервах між пошуками скандалів і сенсацій самі зависають в закритих ресторанах, а потім публікують фейки про інших", – написав нардеп.
Заступник Арахамії запевняє, що на вечірці було трохи більше 20 осіб, а святкування відбувалось у сімейному колі. Проте "Схеми" у своєму спецрепортажі говорили, що нарахували не менше 30 гостей. Тищенко також виправдовується, що всі гості вже перехворіли на коронавірус, а перед святом здавали тест на COVID. На жаль, нардеп не уточнив, чи перевіряли у гостей наявність негативного результату тестування.
Цікаво також й те, що 18 квітня помічник політика говорив журналістам, що його керівник святкує вдома.
Тищенко наполягає, що не робив нічого, що заборонено карантином, але хоче щоб і його також зрозуміли, оскільки робота у Верховній Раді не дає йому можливості часто бачити родину.
Насамкінець він заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії перед суспільством.
Що передувало: Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування у карантин дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.
Чому це важливо: З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.
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Передісторія:
- Під час першого весняного локдауну в 2020 році журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжував працювати: там приймали "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
- Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
- 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
- Сам Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані".