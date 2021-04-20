Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вечірки в номерах готелів не заборонені – Тищенко про свято в карантин

Вівторок, 20 квітня 2021, 21:13
"Схеми"

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко стверджує, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. 

Джерело: Тищенко у Telegram

Пряма мова: "З юридичної точки зору – і це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.

Підкреслюю, що мова йде саме про номерах готелю, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частину журналістів".

Деталі: Нардеп запевняє, що жодних адміністративних чи кримінальних справ за фактом святкування немає, як і штрафів. Тищенко обіцяє, що його дружина внесе в декларацію суму витрачену на святкування дня народження, "якщо того вимагатиме законодавство". 

Водночас, він припускає, "що така ситуація могла обурити українське суспільство". 

"Тому приношу свої найщиріші вибачення. Але саме перед суспільством, а не перед тими "викривачами", які в перервах між пошуками скандалів і сенсацій самі зависають в закритих ресторанах, а потім публікують фейки про інших", – написав нардеп. 

Заступник Арахамії запевняє, що на вечірці було трохи більше 20 осіб, а святкування відбувалось у сімейному колі. Проте "Схеми" у своєму спецрепортажі говорили, що нарахували не менше 30 гостей. Тищенко також виправдовується, що всі гості вже перехворіли на коронавірус, а перед святом здавали тест на COVID. На жаль, нардеп не уточнив, чи перевіряли у гостей наявність негативного результату тестування. 

Цікаво також й те, що 18 квітня помічник політика говорив журналістам, що його керівник святкує вдома. 

Тищенко наполягає, що не робив нічого, що заборонено карантином, але хоче щоб і його також зрозуміли, оскільки робота у Верховній Раді не дає йому можливості часто бачити родину. 

Насамкінець він заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії перед суспільством. 

Що передувало: Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування у карантин дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.

Чому це важливо: З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.

Читайте також: "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Передісторія:

  • Під час першого весняного локдауну в 2020 році журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжував працювати: там приймали "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
  • Сам Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані".

Українська правда
Теми: Слуга народукарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вечірки в номерах готелів не заборонені – Тищенко про свято в карантин

Росія буде готова до нападу за кілька тижнів – Кулеба

Вибухи на складах зброї у Чехії готували 6 співробітників ГРУ РФ - Bellingcat

оновленоСанкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства - джерело

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом

Усі новини...
Слуга народу
"Слуга" Шевченко – Лукашенку: Вас третина українців хочуть бачити своїм президентом
Поїздку "слуги" до Лукашенка обговорять на засіданні фракції
Лукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом
Останні новини
21:59
Зеленський утворив комісію для відбору суддів до КС
21:37
Голова комітету Сенату США очікує на збільшення військової допомоги Україні
21:27
Новини 20 квітня: "слуга" та Лукашенко, Гончаренко та ПАРЄ
21:25
Курс гривні до долара майже не змінився
21:13
Вечірки в номерах готелів не заборонені – Тищенко про свято в карантин
20:47
Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України
20:34
Макрон може влітку приїхати в Україну – посол
20:09
Адміністрація Байдена підтримала створення 51-го штату США
19:54
Мінфін підвищив ставки за цінними паперами
19:41
Локдаун в Києві дозволив стабілізувати ситуацію із COVID – КМДА
Усі новини...