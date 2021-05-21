Тищенко получил выговор за вечеринку во время карантина

Нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко объявили выговор за вечеринку, устроенную в честь дня рождения жены во время локдауна.

Источник: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор".

Детали: Информацию подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук.

Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

Предыстория: