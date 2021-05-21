Тищенко получил выговор за вечеринку во время карантина
Пятница, 21 мая 2021, 01:10
Нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко объявили выговор за вечеринку, устроенную в честь дня рождения жены во время локдауна.
Источник: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, цитирует Радио Свобода
Прямая речь: "Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор".
Детали: Информацию подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук.
Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.
Предыстория:
- Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле – по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять в соцсетях фото и видео с события и не отмечать геолокацию.
- Позже Тищенко заявил, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями.
- На онлайн-заседании фракции "Слуга народа" заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко о его поездке в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию по празднованию дня рождения жены Николая Тищенко.