Влиятельного "вора в законе" "Умку" арестовали без права залога

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения "вору в законе" по кличке "Умка" без права внесения залога.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Его арестовали и взяли под стражу на 60 суток.

"Умке" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе".

Что предшествовало: 20 мая полицейские изъяли средства "воровского общака", а это - более 3,2 миллиона долларов США. Ранее полиция заявила о задержании двух влиятельнейших в Украине "воров в законе": "Умки" и "Лаши Свана".

21 мая суд арестовал "Лашу Свана" без альтернативы залога.