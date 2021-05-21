Влиятельного "вора в законе" "Умку" арестовали без права залога
Пятница, 21 мая 2021, 22:34
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения "вору в законе" по кличке "Умка" без права внесения залога.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции
Детали: Его арестовали и взяли под стражу на 60 суток.
"Умке" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе".
Что предшествовало: 20 мая полицейские изъяли средства "воровского общака", а это - более 3,2 миллиона долларов США. Ранее полиция заявила о задержании двух влиятельнейших в Украине "воров в законе": "Умки" и "Лаши Свана".
21 мая суд арестовал "Лашу Свана" без альтернативы залога.
Украинская правда