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Стрельба в Умани: пострадали двое хасидов

Суббота, 22 мая 2021, 20:34
Иллюстративное фото

В Умани в субботу неизвестный открыл огонь в хасидском квартале, двое граждан Израиля получили ранения.

Источник: сообщение Нацполиции Черкасской области

Дословно: "Около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали двое мужчин, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу".

Детали: Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани. Полицейские отмечают, что сейчас устанавливают человека, причастного к преступлению.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, ищут вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.

Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия до приезда правоохранителей.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

 

Напомним: 21 мая на Львовщине полицейские задержали злоумышленника, который открыл стрельбу и ранил полицейского и двух лесничих.

Украинская правда
Темы: Черкасская областьхасиды


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