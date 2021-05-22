Стрельба в Умани: пострадали двое хасидов

В Умани в субботу неизвестный открыл огонь в хасидском квартале, двое граждан Израиля получили ранения.

Источник: сообщение Нацполиции Черкасской области

Дословно: "Около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали двое мужчин, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу".

Детали: Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани. Полицейские отмечают, что сейчас устанавливают человека, причастного к преступлению.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, ищут вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.

Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия до приезда правоохранителей.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним: 21 мая на Львовщине полицейские задержали злоумышленника, который открыл стрельбу и ранил полицейского и двух лесничих.