Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міноборони Білорусі: винищувач підняли, щоб допомогти літаку Ryanair приземлитися

Неділя, 23 травня 2021, 17:20
Андрій Гурцевич, фото Міноборони Білорусі

У Міноборони Білорусі заявили, що винищувач МіГ-29 було піднято для здійснення контролю і, в разі необхідності, надання допомоги в безпечній посадці літака Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.

Джерело: коментар начальника Головного штабу – першого заступника командувача ВПС і військами ППО Андрія Гурцевича, повідомляє Міноборони Білорусі

Дослівно: "Отримавши інформацію про наявність у повітряному просторі нашої країни цивільного повітряного судна з можливим мінуванням, рішенням оперативного чергового Центрального командного пункту чергові сили з протиповітряної оборони були приведені в готовність №1. Це робиться для того, щоб оцінити обстановку і надалі прийняти правильне рішення.

Після того, як командир даного громадянського судна прийняв рішення здійснити посадку на запасному аеродромі (Мінськ-2) і розвернув літак в напрямку Мінська, було прийнято рішення і піднято в повітря черговий екіпаж МіГ-29 з аеродрому Барановичі.

Черговий екіпаж отримав завдання здійснювати контроль і, в разі необхідності, надати допомогу цивільному судну здійснити безпечну посадку на аеродром Мінськ-2".

Деталі: За словами Гурцевича, після того, як літак Ryanair здійснив посадку, черговий екіпаж здійснив посадку на аеродромі базування.

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.

Українська правда
Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міноборони Білорусі: винищувач підняли, щоб допомогти літаку Ryanair приземлитися

В Італії 9 загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі

Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером

У Путіна розповіли про підготовку до можливої зустрічі із Зеленським

відеоЗ літака, що посадили у Мінську, силовики зняли засновника NЕХТА й затримали

відео, оновленоУ Мінську екстрено приземлився літак Ryanair, до аеропорту прибули "швидкі" й сапери

Усі новини...
Білорусь
Тихановська: посадка Ryanair з опозиціонером - операція спецслужб
Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером
З літака, що посадили у Мінську, силовики зняли засновника NЕХТА й затримали
Останні новини
18:00
Стрілянина в Умані: поліція затримала громадянина Ізраїлю
17:49
ООС: окупанти ведуть провокаційні обстріли
17:39
Президент Литви вимагає від Білорусі звільнити опозиціонера Протасевича
17:20
Міноборони Білорусі: винищувач підняли, щоб допомогти літаку Ryanair приземлитися
17:01
У Києві за добу підтвердили 73 випадки коронавірусу
16:39
Тихановська: посадка Ryanair з опозиціонером - операція спецслужб
16:20
ЗМІ: прокладку "Північного потоку 2" відновлено
16:12
В Італії 9 загиблих внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі
16:00
KSE: уряд відмовляється розширювати повноваження наглядових рад
15:54
Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером
Усі новини...