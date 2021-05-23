У Міноборони Білорусі заявили, що винищувач МіГ-29 було піднято для здійснення контролю і, в разі необхідності, надання допомоги в безпечній посадці літака Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.

Джерело: коментар начальника Головного штабу – першого заступника командувача ВПС і військами ППО Андрія Гурцевича, повідомляє Міноборони Білорусі

Дослівно: "Отримавши інформацію про наявність у повітряному просторі нашої країни цивільного повітряного судна з можливим мінуванням, рішенням оперативного чергового Центрального командного пункту чергові сили з протиповітряної оборони були приведені в готовність №1. Це робиться для того, щоб оцінити обстановку і надалі прийняти правильне рішення.

Після того, як командир даного громадянського судна прийняв рішення здійснити посадку на запасному аеродромі (Мінськ-2) і розвернув літак в напрямку Мінська, було прийнято рішення і піднято в повітря черговий екіпаж МіГ-29 з аеродрому Барановичі.

Черговий екіпаж отримав завдання здійснювати контроль і, в разі необхідності, надати допомогу цивільному судну здійснити безпечну посадку на аеродром Мінськ-2".

Деталі: За словами Гурцевича, після того, як літак Ryanair здійснив посадку, черговий екіпаж здійснив посадку на аеродромі базування.

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