В Минобороны Беларуси заявили, что истребитель МиГ-29 был поднят для осуществления контроля и, в случае необходимости, оказания помощи в безопасной посадке самолету Ryanair, следовавшему из Афин в Вильнюс.

Источник: комментарий начальника Главного штаба – первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Андрея Гурцевича, сообщает Минобороны Беларуси

Дословно: "Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение.

После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи.

Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2".

Детали: По словам Гурцевича, после того, как самолет Ryanair осуществил посадку, дежурный экипаж осуществил посадку на аэродроме базирования.

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