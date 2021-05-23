Протасевич писав, що перед вильотом з Афін його вистежували – NEXTA

Затриманий білоруський опозиціонер Роман Протасевич писав близьким, що перед вильотом з Афін його вистежував підозрілий чоловік.

Джерело: NEXTA

Деталі: Телеграм-канал публікує останні повідомлення Протасевича перед затриманням, з яких випливає, що підозрілий чоловік намагався зняти на камеру його документи. Чоловік стояв наступним за ним у черзі на перевірку документів, а потім просто розвернувся й пішов.

За словами Протасевича, чоловік звернувся до нього російською "з якимось тупим питанням".

Опозиціонер зазначив, що це був чоловік середнього віку, підтягнутий, з лисиною, в одній майці, у світлих штанах і зі шкіряним чемоданчиком.

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