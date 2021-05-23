Протасевич писал, что перед вылетом из Афин его выслеживали – NEXTA

Перед вылетом из Афин белорусский оппозиционер Роман Протасевич писал близким, что его выслеживал подозрительный человек.

Источник: NEXTA

Детали: Телеграм-канал публикует последние сообщения Протасевича перед задержанием, из которых следует, что подозрительный мужчина пытался снять на камеру его документы. Мужчина стоял следующим за ним в очереди на проверку документов, а потом просто развернулся и ушел.

По словам Протасевича, мужчина обратился к нему по-русски "с каким-то тупым вопросом".

Оппозиционер отметил, что это был человек средних лет, подтянутый, с лысиной, в одной майке, в тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком.

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