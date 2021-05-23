Протасевич писал, что перед вылетом из Афин его выслеживали – NEXTA
Воскресенье, 23 мая 2021, 18:17
Перед вылетом из Афин белорусский оппозиционер Роман Протасевич писал близким, что его выслеживал подозрительный человек.
Источник: NEXTA
Детали: Телеграм-канал публикует последние сообщения Протасевича перед задержанием, из которых следует, что подозрительный мужчина пытался снять на камеру его документы. Мужчина стоял следующим за ним в очереди на проверку документов, а потом просто развернулся и ушел.
По словам Протасевича, мужчина обратился к нему по-русски "с каким-то тупым вопросом".
Оппозиционер отметил, что это был человек средних лет, подтянутый, с лысиной, в одной майке, в тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком.
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
Украинская правда