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Протасевич писал, что перед вылетом из Афин его выслеживали – NEXTA

Воскресенье, 23 мая 2021, 18:17
Роман Протасевич, NЕХТА

Перед вылетом из Афин белорусский оппозиционер Роман Протасевич писал близким, что его выслеживал подозрительный человек.

Источник: NEXTA

Детали: Телеграм-канал публикует последние сообщения Протасевича перед задержанием, из которых следует, что подозрительный мужчина пытался снять на камеру его документы. Мужчина стоял следующим за ним в очереди на проверку документов, а потом просто развернулся и ушел.

По словам Протасевича, мужчина обратился к нему по-русски "с каким-то тупым вопросом".

Оппозиционер отметил, что это был человек средних лет, подтянутый, с лысиной, в одной майке, в тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком.

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.

Украинская правда
Темы: БеларусьГреция


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