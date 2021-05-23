Україна вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера – МЗС
Неділя, 23 травня 2021, 19:05
МЗС України вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі опозиціонера Романа Протасевича.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter
Дослівно: "Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади.
Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані".
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
Українська правда