Україна вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера – МЗС

МЗС України вимагає негайного звільнення затриманого в Білорусі опозиціонера Романа Протасевича.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Дослівно: "Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади.

Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані".

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