Украина требует немедленного освобождения белорусского оппозиционера – МИД
Воскресенье, 23 мая 2021, 19:05
МИД Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.
Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter
Дословно: "В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Романа Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей.
Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы".
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
Украинская правда