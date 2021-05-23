Украина требует немедленного освобождения белорусского оппозиционера – МИД

МИД Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Дословно: "В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Романа Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей.

Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы".

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