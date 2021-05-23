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Украина требует немедленного освобождения белорусского оппозиционера – МИД

Воскресенье, 23 мая 2021, 19:05
Украина требует немедленного освобождения белорусского оппозиционера – МИД

МИД Украины требует немедленного освобождения задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Дословно: "В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Романа Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей.

Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы".

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.

Украинская правда

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Темы: МИДБеларусь
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