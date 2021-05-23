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Ryanair: Про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі

Неділя, 23 травня 2021, 19:22
Ryanair: Про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі
фото nexta

Про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.

Джерело: коментар авіакомпанії Ryanair "Новой газете"

Дослівно: "Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти [до Вільнюса] разом із пасажирами та екіпажем".

Деталі: В Ryanair уточнили, що всього в аеропорту Мінська літак простояв близько п'яти годин, і повинен вилетіти до Вільнюса о 19:00 за місцевим часом (співпадає з київським).

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьавіа
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