Ryanair: Про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі

Про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.

Джерело: коментар авіакомпанії Ryanair "Новой газете"

Дослівно: "Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти [до Вільнюса] разом із пасажирами та екіпажем".

Деталі: В Ryanair уточнили, що всього в аеропорту Мінська літак простояв близько п'яти годин, і повинен вилетіти до Вільнюса о 19:00 за місцевим часом (співпадає з київським).

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