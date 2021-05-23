Ryanair: Об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси

Об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Источник: комментарий авиакомпании Ryanair "Новой газете"

Дословно: "Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь [в Вильнюс] вместе с пассажирами и экипажем".

Детали: В Ryanair уточнили, что всего в аэропорту Минска самолет простоял около пяти часов, и должен вылететь в Вильнюс в 19:00 по местному времени (одинаково с киевским).

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