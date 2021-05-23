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Ryanair: Об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси

Воскресенье, 23 мая 2021, 19:22
Ryanair: Об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси
фото nexta

Об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Источник: комментарий авиакомпании Ryanair "Новой газете"

Дословно: "Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь [в Вильнюс] вместе с пассажирами и экипажем".

Детали: В Ryanair уточнили, что всего в аэропорту Минска самолет простоял около пяти часов, и должен вылететь в Вильнюс в 19:00 по местному времени (одинаково с киевским).

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что надийшо сообщения о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.

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Темы: Беларусьавиа
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