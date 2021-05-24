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Росія пообіцяла не кинути Білорусь в біді

Понеділок, 24 травня 2021, 13:29

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія завжди готова прийти на допомогу "своєму сусіду і стратегічному союзнику".

Джерело: інтерв'ю Лаврова "Аргументам і фактам"

Пряма мова: "Росія, зрозуміло, не залишить Білорусію в біді. Завжди готові прийти на допомогу своєму сусіду і стратегічному союзнику. Адже в основі наших відносин - братські, а часто і сімейні узи, загальна історія і духовні цінності".

Деталі: На думку Лаврова, Захід посилює тиск на Білорусь. "Західники опустилися до того, що залякують білоруських держслужбовців і співробітників правоохоронних органів міжнародним судовим переслідуванням. Одночасно триває масштабна медійна, політична і фінансова підтримка білоруської емігрантської опозиції", - обурюється глава МЗС РФ.

Також Лавров висловив стурбованість через заклики лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської до мобілізації протестів в країні в серпні-вересні 2021 року.

Також він прокоментував заяви Лукашенка про збройний переворот за участю американських спецслужб, який нібито готували в Білорусі. На думку Лаврова, це "цілком укладається в лінію Заходу щодо втручання у внутрішні справи пострадянських країн із задіянням всього арсеналу методик кольорових революцій". "Важко уявити, щоб акції подібного масштабу організовувалися без відома американських спецслужб", - зауважив він.

Глава МЗС додав, що ситуація йому нагадала "державний переворот на Україні в лютому 2014 року".

Передісторія:

  • 17 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.
  • У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів. Затриманими є громадянин Білорусі Олександр Федута і Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі та США. За даними ФСБ, вони консультувалися з представниками США і Польщі.
  • У справі про держпереворот був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв.
  • 18 квітня у КДБ Білорусі заявили, що затримані у справі про спробу "державного перевороту" дають визнавальні свідчення.

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Теми: БілорусьРосіяЛавров


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